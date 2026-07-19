Пілоти Повітряних сил авіаударом знищили місце базування російських операторів БпЛА. ВIДЕО
Пілоти Повітряних сил України завдали авіаудару по місцю базування російських операторів безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка виявила будівлю, де накопичувався особовий склад противника, після чого передала координати екіпажам винищувачів.
У результаті точного влучання будівлю, в якій перебували російські оператори БпЛА, було повністю знищено разом із особовим складом противника.
Відео опублікував один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
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