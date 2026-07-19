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Пілот 38-го ЗРП показав перехоплення російського "Шахеда" та його вибух у повітрі. ВIДЕО

Екіпаж 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника знищив російський дрон-камікадзе типу "Шахед" під час однієї з атак противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники виявили ворожий безпілотник, який прямував для удару по цивільній інфраструктурі та мирних жителях, після чого оперативно підняли в повітря дрон-перехоплювач.

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У результаті майстерного перехоплення російський "Шахед" був знищений та вибухнув у повітрі.

На оприлюднених кадрах також показано бойову роботу екіпажу, координацію пілота та момент ураження ворожої цілі.

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