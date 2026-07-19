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Новини Відео Знищення російських окупантів Бої на Харківському напрямку
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Пілоти 58-ї ОМПБр підірвали склад селітри разом із російською піхотою на Харківщині. ВIДЕО

Оператори дронів 58-ї окремої мотопіхотної бригади завдали потужного удару по місцю скупчення російської піхоти на Харківському напрямку, підірвавши склад із селітрою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка виявила, що окупанти стягували особовий склад через державний кордон та використовували будівлі сільськогосподарського підприємства поблизу населеного пункту Ветеринарне для накопичення сил і подальшого просування на південь.

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Українські пілоти завдали удару FPV-дроном по складу селітри, що спричинило масштабну детонацію. За попередніми даними, на момент вибуху біля складу перебувало до взводу російських військових. Точні втрати противника уточнюються.

Кадри бойової роботи українських захисників оприлюднені у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (21555) знищення (10576) 58 окрема мотопіхотна бригада (159) ЗСУ (9006) дрони (8730) Харківська область (3009) Харківський район (1027) Ветеринарне (4)
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Топ коментарі
+6
Щось там нікого не видно до вибуху... До взводу піхоти це від 1 до 20 чоловік... Черговий відосік...
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19.07.2026 13:16 Відповісти
+2
Селітру жалко...
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19.07.2026 13:28 Відповісти
+2
Гарний "урожай" - гарні "жнива"!!
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19.07.2026 13:50 Відповісти

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