Пілоти 58-ї ОМПБр підірвали склад селітри разом із російською піхотою на Харківщині. ВIДЕО

Оператори дронів 58-ї окремої мотопіхотної бригади завдали потужного удару по місцю скупчення російської піхоти на Харківському напрямку, підірвавши склад із селітрою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка виявила, що окупанти стягували особовий склад через державний кордон та використовували будівлі сільськогосподарського підприємства поблизу населеного пункту Ветеринарне для накопичення сил і подальшого просування на південь.

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Українські пілоти завдали удару FPV-дроном по складу селітри, що спричинило масштабну детонацію. За попередніми даними, на момент вибуху біля складу перебувало до взводу російських військових. Точні втрати противника уточнюються.

Кадри бойової роботи українських захисників оприлюднені у соцмережах.

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