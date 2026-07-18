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Сили безпілотних систем уразили 83 енерговузли РФ і ТОТ у межах операції "Кримський рубильник". ВIДЕО
Сили безпілотних систем України продовжують реалізацію безстрокової операції "Кримський рубильник", системно уражаючи енергетичну інфраструктуру, яка забезпечує російське окупаційне угруповання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, із 1 по 18 липня оператори СБС уразили 83 енерговузли в тимчасово окупованому Криму та на інших окупованих територіях України.
Також додається, що лише за останні 72 години під ударами опинилися ще 12 енергетичних об'єктів.
Серед уражених цілей:
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Коктебель", нп Щебетовка, АР Крим, 1 ОЦ СБС;
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Керченська", нп Керч, АР Крим, 1 ОЦ СБС;
- Пункт перетоку електроенергії "Кубань-Крим", нп Глазівка, АР Крим, 413 оп СБС "Рейд";
- Електропідстанція ПС 220 кВ "Азовська", нп Маріуполь, Донецька обл., ГВ БАС "Фенікс";
- Електропідстанція ПС 220 кВ "Комиш-Бурун", нп Керч, АР Крим, 1 ОЦ СБС;
- Електропідстанція ПС 220 кВ "Чорноморська", нп Вулканівка, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";
- Електропідстанція, нп Кадіївка, Луганська обл., 20 ОБр СБС "К-2";
- Електропідстанція, нп Солідарне, Луганська обл., 20 ОБр СБС "К-2";
- Електропідстанція, нп Гречишкине, Луганська обл., 20 ОБр СБС "К-2";
- Електропідстанція, нп Ясинівка, Донецька обл., 2 бат "Wormbusters" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";
- Електропідстанція, нп Комисарівка, Луганська обл., 20 ОБр СБС "К-2";
- Електропідстанція, нп Гаврилівка Друга, Херсонська обл., 20 ОБр СБС "К-2".
Відео та результати бойової роботи оприлюднив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).
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