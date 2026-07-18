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Сили безпілотних систем уразили 83 енерговузли РФ і ТОТ у межах операції "Кримський рубильник". ВIДЕО

Сили безпілотних систем України продовжують реалізацію безстрокової операції "Кримський рубильник", системно уражаючи енергетичну інфраструктуру, яка забезпечує російське окупаційне угруповання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із 1 по 18 липня оператори СБС уразили 83 енерговузли в тимчасово окупованому Криму та на інших окупованих територіях України.

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Також додається, що лише за останні 72 години під ударами опинилися ще 12 енергетичних об'єктів.

Серед уражених цілей:

  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Коктебель", нп Щебетовка, АР Крим, 1 ОЦ СБС;
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Керченська", нп Керч, АР Крим, 1 ОЦ СБС;
  • Пункт перетоку електроенергії "Кубань-Крим", нп Глазівка, АР Крим, 413 оп СБС "Рейд";
  • Електропідстанція ПС 220 кВ "Азовська", нп Маріуполь, Донецька обл., ГВ БАС "Фенікс";
  • Електропідстанція ПС 220 кВ "Комиш-Бурун", нп Керч, АР Крим, 1 ОЦ СБС;
  • Електропідстанція ПС 220 кВ "Чорноморська", нп Вулканівка, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";
  • Електропідстанція, нп Кадіївка, Луганська обл., 20 ОБр СБС "К-2";
  • Електропідстанція, нп Солідарне, Луганська обл., 20 ОБр СБС "К-2";
  • Електропідстанція, нп Гречишкине, Луганська обл., 20 ОБр СБС "К-2";
  • Електропідстанція, нп Ясинівка, Донецька обл., 2 бат "Wormbusters" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";
  • Електропідстанція, нп Комисарівка, Луганська обл., 20 ОБр СБС "К-2";
  • Електропідстанція, нп Гаврилівка Друга, Херсонська обл., 20 ОБр СБС "К-2".

Відео та результати бойової роботи оприлюднив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

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Крим (14252) знищення (10569) Донецька область (11524) електроенергія (6932) дрони (8726) Сили безпілотних систем (582) Луганська область (4953) Херсонська область (6835) 414 Птахи Мадяра (215) 20 окрема бригада безпілотних систем К-2 (23)
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