Силы беспилотных систем поразили 83 энергоузла РФ и ВОТ в рамках операции "Крымский рубильник". ВИДЕО
Силы беспилотных систем Украины продолжают проведение бессрочной операции "Крымский рубильник", систематически нанося удары по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей российскую оккупационную группировку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, с 1 по 18 июля операторы СБС нанесли удары по 83 энергоузлам во временно оккупированном Крыму и на других оккупированных территориях Украины.
Также отмечается, что только за последние 72 часа под ударами оказались еще 12 энергетических объектов.
Среди пораженных целей:
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Коктебель", пгт Щебетовка, АР Крым, 1 ОЦ СБС;
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Керченская", населенный пункт Керчь, АР Крым, 1 ОЦ СБС;
- Пункт перетока электроэнергии "Кубань-Крым", населенный пункт Глазовка, АР Крым, 413 оп СБС "Рейд";
- Электроподстанция ПС 220 кВ "Азовская", нп Мариуполь, Донецкая обл., ГВ БАС "Феникс";
- Электроподстанция ПС 220 кВ "Камыш-Бурун", нп Керчь, АР Крым, 1 ОЦ СБС;
- Электроподстанция ПС 220 кВ "Черноморская", нп Вулкановка, АР Крым, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра";
- Электроподстанция, нп Кадиевка, Луганская обл., 20-я обр СБС "К-2";
- Электроподстанция, населенный пункт Солидарное, Луганская обл., 20-я бригада СБС "К-2";
- Электроподстанция, нп Гречишкино, Луганская обл., 20-я обр СБС "К-2";
- Электроподстанция, населенный пункт Ясиновка, Донецкая обл., 2-я батарея "Wormbusters" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра";
- Электроподстанция, нп Комиссаровка, Луганская обл., 20-я обр СБС "К-2";
- Электроподстанция, населенный пункт Гавриловка Вторая, Херсонская обл., 20-я бригада СБС "К-2".
Видео и результаты боевых действий обнародовал командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).
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