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Силы беспилотных систем поразили 83 энергоузла РФ и ВОТ в рамках операции "Крымский рубильник". ВИДЕО

Силы беспилотных систем Украины продолжают проведение бессрочной операции "Крымский рубильник", систематически нанося удары по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей российскую оккупационную группировку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с 1 по 18 июля операторы СБС нанесли удары по 83 энергоузлам во временно оккупированном Крыму и на других оккупированных территориях Украины.

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Также отмечается, что только за последние 72 часа под ударами оказались еще 12 энергетических объектов.

Среди пораженных целей:

  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Коктебель", пгт Щебетовка, АР Крым, 1 ОЦ СБС;
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Керченская", населенный пункт Керчь, АР Крым, 1 ОЦ СБС;
  • Пункт перетока электроэнергии "Кубань-Крым", населенный пункт Глазовка, АР Крым, 413 оп СБС "Рейд";
  • Электроподстанция ПС 220 кВ "Азовская", нп Мариуполь, Донецкая обл., ГВ БАС "Феникс";
  • Электроподстанция ПС 220 кВ "Камыш-Бурун", нп Керчь, АР Крым, 1 ОЦ СБС;
  • Электроподстанция ПС 220 кВ "Черноморская", нп Вулкановка, АР Крым, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра";
  • Электроподстанция, нп Кадиевка, Луганская обл., 20-я обр СБС "К-2";
  • Электроподстанция, населенный пункт Солидарное, Луганская обл., 20-я бригада СБС "К-2";
  • Электроподстанция, нп Гречишкино, Луганская обл., 20-я обр СБС "К-2";
  • Электроподстанция, населенный пункт Ясиновка, Донецкая обл., 2-я батарея "Wormbusters" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра";
  • Электроподстанция, нп Комиссаровка, Луганская обл., 20-я обр СБС "К-2";
  • Электроподстанция, населенный пункт Гавриловка Вторая, Херсонская обл., 20-я бригада СБС "К-2".

Видео и результаты боевых действий обнародовал командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

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Автор: 

Крым (26063) уничтожение (10249) Донецкая область (12640) Тарифы на электроэнергию (2402) дроны (7627) Силы беспилотных систем (575) Луганская область (6502) Херсонская область (5842) 414 Птахи Мадяра (213) 20 отдельная бригада беспилотных систем К-2 (21)
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