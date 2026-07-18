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Украинская авиация уничтожила пункт базирования российских операторов БПЛА в Котлином бомбами GBU. ВИДЕО

Украинская авиация нанесла мощный авиаудар по вражеским позициям в населенном пункте Котлино на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка Сил обороны обнаружила пункт базирования российских операторов БПЛА и передала его координаты экипажам истребителей Воздушных сил Украины.

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Для поражения цели пилоты применили авиабомбы типа GBU. В результате точного удара место дислокации российских операторов БПЛА было уничтожено вместе с личным составом.

На видео, которое опубликовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Подсолнух", запечатлен момент мощного взрыва и последствия попадания по вражескому укрытию.

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