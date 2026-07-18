Українська авіація знищила пункт базування російських операторів БпЛА у Котлиному бомбами GBU. ВIДЕО
Українська авіація завдала потужного авіаудару по ворожих позиціях у населеному пункті Котлине на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка Сил оборони виявила пункт базування російських операторів БпЛА та передала його координати екіпажам винищувачів Повітряних сил України.
Для ураження цілі пілоти застосували авіабомби типу GBU. Унаслідок точного удару місце дислокації російських операторів БпЛА було знищено разом з особовим складом.
На відео, яке оприлюднив один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник", зафільмовано момент потужного вибуху та наслідки влучання по ворожому укриттю.
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