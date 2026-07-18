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Українська авіація знищила пункт базування російських операторів БпЛА у Котлиному бомбами GBU. ВIДЕО

Українська авіація завдала потужного авіаудару по ворожих позиціях у населеному пункті Котлине на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка Сил оборони виявила пункт базування російських операторів БпЛА та передала його координати екіпажам винищувачів Повітряних сил України.

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Для ураження цілі пілоти застосували авіабомби типу GBU. Унаслідок точного удару місце дислокації російських операторів БпЛА було знищено разом з особовим складом.

На відео, яке оприлюднив один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник", зафільмовано момент потужного вибуху та наслідки влучання по ворожому укриттю.

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