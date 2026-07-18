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Новини Відео Знищення російських окупантів Бойові дії на Покровському напрямку
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Повітряні сили знищили місце базування операторів БпЛА підрозділу "Рубікон" у Покровську. ВIДЕО

Українські пілоти винищувачів Повітряних сил завдали точного авіаудару по місцю базування російських операторів безпілотників у Покровську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка виявила будівлю, в якій перебували оператори БпЛА російського підрозділу "Рубікон", та передала їхні координати екіпажам бойової авіації.

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Унаслідок удару авіабомбами GBU будівлю було повністю знищено разом з особовим складом ворожих операторів безпілотників.

Відео бойової роботи опублікував один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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