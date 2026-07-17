Зачистка кордону на Харківщині: бійці полку "Скеля" відбили атаки окупантів біля Козачої Лопані. ВIДЕО

Воїни 425-го окремого штурмового полку "Скеля" успішно ліквідували спробу інфільтрації російських військ через державний кордон у районі селища Козача Лопань та повністю зачистили ділянку поблизу населеного пункту Гранів Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, штурмовики утримували передові позиції протягом 18 днів.

Після виконання завдання командир 4-го штурмового батальйону з позивним "Крапива" особисто очолив евакуаційну мотогрупу. Оскільки використання важкої бронетехніки в умовах щільної роботи ворожих безпілотників було надто ризикованим, комбат на мотоциклі та його бійці на квадроциклах оперативно висунулися на передові рубежі й успішно вивезли штурмову групу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Читайте: Війська РФ інфільтруються через кордон на Харківщині, бої на території між селами Гранів та Козача Лопань, - УОС. КАРТА