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Новини Відео Бої на Харківському напрямку
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Зачистка кордону на Харківщині: бійці полку "Скеля" відбили атаки окупантів біля Козачої Лопані. ВIДЕО

Воїни 425-го окремого штурмового полку "Скеля" успішно ліквідували спробу інфільтрації російських військ через державний кордон у районі селища Козача Лопань та повністю зачистили ділянку поблизу населеного пункту Гранів Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, штурмовики утримували передові позиції протягом 18 днів.

Після виконання завдання командир 4-го штурмового батальйону з позивним "Крапива" особисто очолив евакуаційну мотогрупу. Оскільки використання важкої бронетехніки в умовах щільної роботи ворожих безпілотників було надто ризикованим, комбат на мотоциклі та його бійці на квадроциклах оперативно висунулися на передові рубежі й успішно вивезли штурмову групу.

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Читайте: Війська РФ інфільтруються через кордон на Харківщині, бої на території між селами Гранів та Козача Лопань, - УОС. КАРТА

Автор: 

армія рф (21544) знищення (10564) Харківська область (2996) Харківський район (1018) Козача Лопань (38) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (107)
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