Зачистка границы на Харьковщине: бойцы полка "Скала" отразили атаки оккупантов возле Казачьей Лопани. ВИДЕО

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" успешно пресекли попытку проникновения российских войск через государственную границу в районе поселка Казачья Лопань и полностью зачистили участок вблизи населенного пункта Гранов Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, штурмовики удерживали передовые позиции в течение 18 дней.

После выполнения задания командир 4-го штурмового батальона с позывным "Крапива" лично возглавил эвакуационную мотогруппу. Поскольку использование тяжелой бронетехники в условиях интенсивной активности вражеских беспилотников было слишком рискованным, комбат на мотоцикле и его бойцы на квадроциклах оперативно выдвинулись на передовые рубежи и успешно вывезли штурмовую группу.

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