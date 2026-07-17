РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10540 посетителей онлайн
Новости Видео Бои на Харьковском направлении
1 677 10

Зачистка границы на Харьковщине: бойцы полка "Скала" отразили атаки оккупантов возле Казачьей Лопани. ВИДЕО

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" успешно пресекли попытку проникновения российских войск через государственную границу в районе поселка Казачья Лопань и полностью зачистили участок вблизи населенного пункта Гранов Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, штурмовики удерживали передовые позиции в течение 18 дней.

После выполнения задания командир 4-го штурмового батальона с позывным "Крапива" лично возглавил эвакуационную мотогруппу. Поскольку использование тяжелой бронетехники в условиях интенсивной активности вражеских беспилотников было слишком рискованным, комбат на мотоцикле и его бойцы на квадроциклах оперативно выдвинулись на передовые рубежи и успешно вывезли штурмовую группу.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Читайте: Войска РФ проникают через границу в Харьковской области, бои на территории между селами Гранов и Казачья Лопань, — ГОС. КАРТА

Автор: 

армия РФ (23325) уничтожение (10246) Харьковская область (2937) Харьковский район (1001) Казачья Лопань (38) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (105)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
ой да ладно ..почали відбілювати "Скелю" в ЗМІ

Завтра "Скеля " дійде до Укралу )))))))
показать весь комментарий
17.07.2026 16:29 Ответить
+4
Судячи з новин, крім Скелі і СБС у нас взагалі ніхто не воює.
показать весь комментарий
17.07.2026 16:36 Ответить
+3
Творожнікова у відставку. Досить прикривати його брудні справи подібними "позитивними вкидами" про його яничарів.
показать весь комментарий
17.07.2026 16:34 Ответить

Загрузка...

 
 