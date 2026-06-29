Войска РФ проникают через границу в Харьковской области, идут бои между селами Гранов и Козача Лопань, - ГОС. КАРТА

Российские военные применяют тактику скрытого проникновения через государственную границу в Харьковской области, продвигаясь в направлении Казачьей Лопани. Вражеские подразделения уже как минимум неделю фиксируются в самом поселке, расположенном примерно в двух километрах от границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию "УП" сообщили в группировке Объединенных сил.

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Где сейчас идут бои?

"Враг предпринимает попытки штурмовых действий в направлении Казачьей Лопани, осуществив тактическое вклинение на участке государственной границы Украины в районе населенного пункта Гранов. Силами обороны фиксируются реальные попытки пересечения границы и инфильтрации российских подразделений в направлении Казачьей Лопани", - сообщили в ОС в ответ на запрос издания.

Бои, как уточнил пресс-секретарь ГОС Виктор Трегубов, в настоящее время ведутся между селами Гранов и Казачья Лопань.

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"Россияне уже 2–3 месяца добиваются частичного успеха в хуторах, входящих в состав Казачей Лопани, - это Ветеринарное, Гранов, Шевченко. Они (россияне. - Ред.) вошли в эти небольшие хутора и оттуда предпринимают попытки перейти к населенному пункту Козачья Лопань", - подчеркнул, в свою очередь, начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Группировка Объединенных сил допускает, что россияне попытаются "развернуть свое наступлениеили осуществить прорыв в этом районе".

Как Силы обороны противодействуют инфильтрации?

На уточняющий вопрос о том, что именно делает группировка Объединенных сил, чтобы этому предотвратить,ГОС ответило, что "усиливает группировку войск на угрожающих направлениях, совершенствует инженерные заграждения и фортификационные сооружения, активно применяет огневые средства поражения и проводит контрдиверсионные мероприятия".

"Почему это важно: поселки Ветеринарное и Гранов - это пятая и шестая точки инфильтрации россиян в Харьковской области, если полагаться на данные карты DeepState", - отмечает издание.

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