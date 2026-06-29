ГОС высмеяла заявление Путина об "окружении" ВСУ в Старом Осколе: Мы лишь работаем над продвижением к этому городу в Белгородской области. КАРТА

Группировка объединенных сил опровергает заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы окружении войск ВСУ в Старом Осколе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.

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Что говорят в ГОС?

"К большому сожалению, на данный момент мы лишь работаем над продвижением к этому городу, который, как известно, расположен на северо-востоке Белгородской области РФ. Впрочем, мы убеждены, что главе РФ боеспособность его войск известна лучше, чем нам, поэтому предлагаем считать бои за Старый Оскол анонсом с его стороны", — говорится в сообщении.

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Что говорил российский диктатор?

28 июня Путин заявил, что украинские войска якобы "почти окружены" в районе "Старого Оскола".

"На левом берегу реки Старый Оскол нами фактически заблокирована разнородная группировка противника численностью около 5 тысяч человек... До полного окружения остаётся примерно два километра"

Отметим, что Старый Оскол — это город в Белгородской области РФ, примерно в 100 км от украинской границы, а не река. Вероятно, Путин имел в виду реку Оскол, которая протекает по территории Харьковской области Украины и РФ.

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