ГОС высмеяла заявление Путина об "окружении" ВСУ в Старом Осколе: Мы лишь работаем над продвижением к этому городу в Белгородской области. КАРТА
Группировка объединенных сил опровергает заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы окружении войск ВСУ в Старом Осколе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.
Что говорят в ГОС?
"К большому сожалению, на данный момент мы лишь работаем над продвижением к этому городу, который, как известно, расположен на северо-востоке Белгородской области РФ. Впрочем, мы убеждены, что главе РФ боеспособность его войск известна лучше, чем нам, поэтому предлагаем считать бои за Старый Оскол анонсом с его стороны", — говорится в сообщении.
Что говорил российский диктатор?
28 июня Путин заявил, что украинские войска якобы "почти окружены" в районе "Старого Оскола".
"На левом берегу реки Старый Оскол нами фактически заблокирована разнородная группировка противника численностью около 5 тысяч человек... До полного окружения остаётся примерно два километра"
Отметим, что Старый Оскол — это город в Белгородской области РФ, примерно в 100 км от украинской границы, а не река. Вероятно, Путин имел в виду реку Оскол, которая протекает по территории Харьковской области Украины и РФ.
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