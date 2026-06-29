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Новости Бои на Купянском направлении
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Путин заявил, что до Сум российским войскам осталось 10 км, а до Купянска – несколько километров

Путин озвучил расстояние до Сум и Купянска: подтверждения его слов нет

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские войска якобы находятся в 10,5 км от города Сумы и в 2,5-5 км от западной окраины Купянска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие заявления он сделал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

О Сумах и "зоне безопасности"

По словам Путина, российские войска продолжают выполнять задачи по созданию так называемой "зоны безопасности" вдоль государственной границы.

"Напомню, что цель российских войск на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль наших границ. Эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и атак на наши приграничные районы. Кстати, до города Сумы… осталось где-то 10,5 километра", - заявил Путин.

В то же время глава Кремля заверил, что у России якобы нет политических планов по захвату Сум или области.

"Каких-либо политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет. Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба. Войска на этом направлении действуют активно, решительно, продвигаются быстрыми темпами", – сказал он.

Упомянул визит Зеленского в Купянск

Отдельно Путин прокомментировал ситуацию на Купянском направлении, упомянув фотографию президента Украины Владимира Зеленского у стелы города.

"Начну с города Купянска, на фоне стелы которого представители киевского режима любят устраивать фотосессии. Наши войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4-5 километров от западной границы города. Противник уже совершил ряд контратак, но успеха не добился", - заявил глава Кремля.

На данный момент независимого подтверждения озвученных Путиным данных о расстоянии российских войск до Сум и Купянска нет.

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Автор: 

путин владимир (32654) Сумская область (4285) Сумы (1384) Харьковская область (2850) Сумский район (636) Купянский район (762) Купянск (998)
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Топ комментарии
+34
Які 2 км до Купянська,вони ж його 4 рази як взяли😁😁
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29.06.2026 06:26 Ответить
+24
У Чернігові кацапи навіть встигли побачить кінцеву зупинку тролейбуса... А потім умерли...
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29.06.2026 06:29 Ответить
+22
А я уже испугался, что он в адекватность пришел после его признания с проблемами ГСМ на рахе, а нет все в порядке. Все по плану.
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29.06.2026 06:30 Ответить

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