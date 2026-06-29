Путін заявив, що до Сум російським військам нібито залишилося 10 км, а до Куп’янська – кілька кілометрів

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що російські війська нібито перебувають за 10,5 км від міста Суми та за 2,5–5 км від західної околиці Куп'янська.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі заяви він зробив в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

Про Суми та "зону безпеки"

За словами Путіна, російські війська продовжують виконувати завдання зі створення так званої "зони безпеки" вздовж державного кордону.

"Нагадаю, що мета російських військ на Сумському та Вовчанському напрямках полягає у створенні зони безпеки вздовж наших кордонів. Це завдання було поставлено після вторгнення ЗСУ в Курську область і атак на наше прикордоння. До речі, до міста Суми… залишилося десь 10,5 кілометра", – заявив Путін.

Водночас глава Кремля запевнив, що Росія нібито не має політичних планів щодо захоплення Сум чи області.

"Якихось політичних планів щодо цього міста та регіону в цілому у нас немає. Будемо орієнтуватися на пропозиції Міноборони та Генштабу. Війська на цьому напрямку діють активно, рішуче, просуваються швидкими темпами", – сказав він.

Згадав візит Зеленського до Куп'янська

Окремо Путін прокоментував ситуацію на Куп'янському напрямку, згадавши фотографію президента України Володимира Зеленського біля стели міста.

"Почну з міста Куп'янська, на тлі стели якого представники київського режиму люблять влаштовувати фотосесії. Наші війська перебувають на відстані від 2,5 до 4–5 кілометрів від західної межі міста. Противник уже здійснив низку контратак, але успіху не мав", – заявив глава Кремля.

Наразі незалежного підтвердження озвученим Путіним даним щодо відстані російських військ до Сум і Куп'янська немає.

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