УОС висміяло заяву Путіна про "оточення" ЗСУ у Старому Осколі: Ми лише працюємо над просуванням до цього міста на Бєлгородщині. КАРТА

Угруповання об'єднаних сил заперечує заяву російського диктатора Володимира Путіна про нібито оточення військ ЗСУ у Старому Осколі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що кажуть в УОС?

"На превеликий жаль, станом на зараз ми лише працюємо над просуванням до цього міста, яке, як відомо, розташоване на північному сході Бєлгородської області РФ. Втім, переконані, що очільнику РФ боєздатність його військ відома краще, ніж нам, тож пропонуємо вважати бої за Старий Оскіл анонсом з його боку", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Путін заявив, що до Сум російським військам нібито залишилося 10 км, а до Куп’янська – кілька кілометрів

Що говорив російський диктатор?

28 червня Путін заявив, що українські війська нібито "майже оточені" в районі "Старого Осколу".

"На лівому березі річки Старий Оскол нами фактично заблоковане різнорідне угруповання противника чисельністю близько 5 тисяч осіб... До повного оточення залишається приблизно два кілометри"

Зазначимо, що Старий Оскол - це місто в Бєлгородській області РФ, приблизно за 100 км від українського кордону, а не річка. Імовірно, Путін мав на увазі річку Оскіл, яка протікає територією Харківської області України та РФ.

Також читайте: В Анкориджі дійсно не було жодних домовленостей, - Путін