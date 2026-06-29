Війська РФ інфільтруються через кордон на Харківщині, бої на території між селами Гранів та Козача Лопань, - УОС. КАРТА

Російські військові застосовують тактику прихованого проникнення через державний кордон на Харківщині, просуваючись у напрямку Козачої Лопані. Ворожі підрозділи щонайменше тиждень фіксують у самому селищі, яке розташоване приблизно за два кілометри від кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню "УП" повідомили в угрупованні Обʼєднаних сил.

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Де зараз тривають бої?

"Ворог здійснює спроби штурмових дій в напрямку Козачої Лопані, здійснивши тактичне вклинення на ділянці Державного кордону України в районі населеного пункту Гранів. Силами оборони фіксуються реальні спроби перетину кордону та інфільтрації російських підрозділів у напрямку Козачої Лопані", - повідомили в УОС у відповідь на запит видання.

Бої, як уточнив речник УОС Віктор Трегубов, наразі йдуть між селами Гранів та Козача Лопань.

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"Росіяни вже, як 2-3 місяці мають частковий успіх у хуторах, які входять до складу Козачої Лопані – це Ветеринарне, Гранів, Шевченка. Вони (росіяни. - Ред.) зайшли в ці невеликі хутори і звідти роблять спроби перейти до н.п Козача Лопань", - наголосив своєю чергою начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

Угруповання Обʼєднаних сил допускає те, що росіяни спробують "розвинуть свій наступ або здійснити прорив у цьому районі".

Як Сили оборони протидіють інфільтрації?

На уточнювальне запитання щодо того, що саме робить угруповання Обʼєднаних сил, аби цьому запобігти, УОС відповіло, що "посилює угруповання військ на загрозливих напрямках, вдосконалює інженерні загородження та фортифікаційні споруди, активно застосовує вогневі засоби ураження та проводить контрдиверсійні заходи".

"Чому це важливо: селища Ветеринарне та Гранів - це пʼята та шоста точки інфільтрації росіян на Харківщині, якщо покладатися на дані мапи DeepState", - наголошує видання.

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