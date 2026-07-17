РФ пытается создать "зону контроля" вдоль всей границы с Украиной, - Трегубов

Российские войска не прекращают попыток создать "зону контроля" вдоль украинско-российской границы и активизировали свои действия, в частности, в направлении Козачьей Лопани.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

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"Сохраняются те же точки сосредоточения усилий со стороны россиян в нашей зоне ответственности. Это, в первую очередь, Лиманское направление, во вторую очередь — Купянское. Также сохраняются попытки россиян создать зону контроля вдоль всей украинско-российской границы, причем появляются определенные новые направления, на которых они пытаются оказывать давление; в том числе сейчас актуальным является направление в сторону Козачьей Лопани, куда они также пытаются проникнуть", - отметил Трегубов.

РФ располагает достаточными резервами для наступления

Российские войска сейчас находятся на пике летней наступательной кампании и располагают достаточными резервами и боеприпасами для активных штурмовых действий. В то же время Силы обороны Украины продолжают срывать попытки оккупантов продвинуться вперед.

"И останавливаются они, в первую очередь, благодаря хорошо оборудованным позициям и эффективно налаженной линии дронов, эффективно налаженной kill-зоне. Конечно, есть и минусы - у них по-прежнему большое численное превосходство", - добавил Трегубов.

Враг не отказывается от тактики небольших штурмовых групп

Российские войска продолжают применять тактику небольших штурмовых групп, поскольку масштабные атаки с использованием бронетехники приводят к значительным потерям еще до выхода на украинские позиции. В то же время оккупанты наращивают применение управляемых авиационных бомб.

По словам Трегубова, оккупанты не меняют тактику небольших пехотных групп, ведь попытки наступать большими силами с бронетехникой заканчиваются их уничтожением еще на подступах к позициям Сил обороны. Если они попытаются продвинуться чем-то крупным с бронетехникой, то будут уничтожены задолго до того, как увидят украинских защитников.

Пресс-секретарь считает, что такая тактика будет сохраняться до тех пор, пока не изменится технологическая ситуация на поле боя.

Оккупанты ищут новые направления для атак

Трегубов отметил, что российские войска могут менять направления главных ударов, концентрируя усилия на различных участках фронта и пытаясь вклиниться в новые точки.

В качестве примера он привел районы Дегтярного и Сотницкого Козачка, где оккупанты уже пытались проводить такие действия.

Отдельно пресс-секретарь обратил внимание на то, что российская армия в настоящее время активно наращивает применение управляемых авиационных бомб для ударов по позициям Сил обороны и прифронтовым населенным пунктам.

"Россияне делают то, что и делали раньше - бьются головой об те же стены, но голова у них достаточно крепкая", - сказал Трегубов.

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