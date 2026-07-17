РФ намагається створити "зону контролю" вздовж усього кордону з Україною, - Трегубов

Російські війська не полишають спроб сформувати "зону контролю" вздовж українсько-російського кордону та активізувалися, зокрема, у напрямку Козачої Лопані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

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"Зберігаються ті самі точки докладення зусиль у росіян у нашій зоні відповідальності. Це, в першу чергу, Лиманський напрямок, у другу чергу – Куп’янський. Також зберігаються спроби росіян створити зону контролю вздовж усього українсько-російського кордону аж до того, що є певні нові напрямки, на яких вони намагаються тиснути, в тому числі зараз актуальним є напрямок у бік Козачої Лопані, куди вони намагаються також інфільтруватися", - відзначив Трегубов.

РФ має достатньо резервів для наступу

Російські війська наразі перебувають на піку літньої наступальної кампанії та мають достатньо резервів і боєприпасів для активних штурмових дій. Водночас Сили оборони України продовжують зривати спроби окупантів просунутися.

"І зупиняються вони, у першу чергу, через добре обладнані позиції та ефективно налагоджену лінію дронів, ефективно налагоджену kill-зону. Звісно, є й мінуси – вони все ще мають велику чисельну перевагу", - додав Трегубов.

Ворог не відмовляється від тактики малих штурмових груп

Російські війська продовжують застосовувати тактику малих штурмових груп, оскільки масштабні атаки із використанням бронетехніки призводять до значних втрат ще до виходу на українські позиції. Водночас окупанти нарощують застосування керованих авіаційних бомб.

За словами Трегубова, окупанти не змінюють тактику малих піхотних груп, адже спроби наступати великими силами із бронетехнікою завершуються їхнім знищенням ще на підступах до позицій Сил оборони.Якщо вони спробують сунути чимось великим з бронетехнікою, то будуть знищені задовго до того, як побачать українських захисників.

Речник вважає, що така тактика зберігатиметься доти, доки не зміниться технологічна ситуація на полі бою.

Окупанти шукають нові напрямки для атак

Трегубов зазначив, що російські війська можуть змінювати напрямки головних ударів, концентруючи зусилля на різних ділянках фронту та намагаючись вклинюватися в нових точках.

Як приклад він навів райони Дегтярного та Сотницького Козачка, де окупанти вже намагалися проводити такі дії.

Окремо речник звернув увагу на те, що російська армія нині активно нарощує застосування керованих авіаційних бомб для ударів по позиціях Сил оборони та прифронтових населених пунктах.

"Росіяни роблять те що й робили – б’ються головою об ті самі стіни, але голова у них достатньо міцна", - сказав Трегубов.

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