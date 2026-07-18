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Прикордонники знищили гармату Д-30, 2 вантажівки, "буханку" та укриття з окупантами на Придніпровському напрямку. ВIДЕО

Українські оператори ударних безпілотників Державної прикордонної служби завдали серії ударів по техніці та живій силі російських окупантів на Придніпровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прикордонники уразили ударними БпЛА гармату Д-30, автомобіль УАЗ "буханку", дві вантажівки та укриття, в якому перебував особовий склад противника.

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Унаслідок ударів ворожу техніку було знищено, а окупантів, які перебували в укритті, ліквідовано.

Відео бойової роботи опублікували у телеграм-каналі ДПСУ.

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Автор: 

армія рф (21550) ДПСУ Держприкордонслужба (6810) прикордонники (1273) знищення (10569) артилерія (926) дрони (8726)
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