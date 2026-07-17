Момент ураження балкера російського тіньового флоту. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис, на якому збоку зафіксовано момент удару українського безпілотника по російському балкеру з "тіньового флоту". Кадри були зняті очевидцями події ймовірно, з берега або з борту іншого судна, що перебувало поруч.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео видно, що оператор спрямував апарат прямо в надбудову судна. У результаті прильоту над містком управління спалахує потужний вибух і піднімається дим.

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