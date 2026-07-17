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Новини Відео Тіньовий флот Росії
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Момент ураження балкера російського тіньового флоту. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис, на якому збоку зафіксовано момент удару українського безпілотника по російському балкеру з "тіньового флоту". Кадри були зняті очевидцями події  ймовірно, з берега або з борту іншого судна, що перебувало поруч.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео видно, що оператор спрямував апарат прямо в надбудову судна. У результаті прильоту над містком управління спалахує потужний вибух і піднімається дим.

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Топ коментарі
+12
Б'ють в гальюн: без гальюна судно перетворюється на вигрібну яму
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17.07.2026 13:15 Відповісти
+10
Пішов би він на@ер разом із сирком
і всією злодійською шоблою !!
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17.07.2026 13:21 Відповісти
+6
Кацапам заборонено виходити в українське
Чорне і Азовські моря!!
Приберіть свої корита негайно ,
інакше будуть знищені !
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17.07.2026 13:19 Відповісти

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