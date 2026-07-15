Один із моряків зафільмував палаюче судно "тіньового флоту" РФ в Азовському морі. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому один із моряків зафільмував палаюче судно "тіньового флоту" РФ в Азовському морі після удару Сил оборони України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, протягом дев'яти діб оператори Сил оборони в рамках операції "МоЛоЧКа" атакували вже 116 російських суден в акваторії Азовського моря.
На кадрах видно, як охоплене вогнем російське судно палає неподалік узбережжя моря.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кацапський танкер палає,
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає.
Тихесенько вітер віє,
Степи, лани мріють.
І все то те, вся Україна,
Повита красою,
Зеленіє, вмивається
Дрібною росою,
Споконвіку вмивається,
Сонце зустрічає...