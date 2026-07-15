Один із моряків зафільмував палаюче судно "тіньового флоту" РФ в Азовському морі. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому один із моряків зафільмував палаюче судно "тіньового флоту" РФ в Азовському морі після удару Сил оборони України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, протягом дев'яти діб оператори Сил оборони в рамках операції "МоЛоЧКа" атакували вже 116 російських суден в акваторії Азовського моря.

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На кадрах видно, як охоплене вогнем російське судно палає неподалік узбережжя моря.

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