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Новини Відео Тіньовий флот Росії Вибухи на танкерах РФ
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Один із моряків зафільмував палаюче судно "тіньового флоту" РФ в Азовському морі. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому один із моряків зафільмував палаюче судно "тіньового флоту" РФ в Азовському морі після удару Сил оборони України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, протягом дев'яти діб оператори Сил оборони в рамках операції "МоЛоЧКа" атакували вже 116 російських суден в акваторії Азовського моря.

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На кадрах видно, як охоплене вогнем російське судно палає неподалік узбережжя моря.

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Автор: 

Азовське море (1579) корабель (1681) атака (1822) танкер (590) ЗСУ (8985) дрони (8705) Сили безпілотних систем (578)
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Топ коментарі
+7
...Світає,
Кацапський танкер палає,
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає.
Тихесенько вітер віє,
Степи, лани мріють.

І все то те, вся Україна,
Повита красою,
Зеленіє, вмивається
Дрібною росою,
Споконвіку вмивається,
Сонце зустрічає...
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15.07.2026 20:25 Відповісти
+6
Добре лоханка горить - ніби мріяла про це все життя.
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15.07.2026 20:16 Відповісти
+5
По перше це красиво
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15.07.2026 20:31 Відповісти

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