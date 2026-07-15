Один из моряков снял на видео горящее судно "теневого флота" РФ в Азовском море. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой один из моряков запечатлел горящее судно "теневого флота" РФ в Азовском море после удара Сил обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за девять суток операторы Сил обороны в рамках операции "МоЛоЧКа" атаковали уже 116 российских судов в акватории Азовского моря.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На кадрах видно, как охваченное огнем российское судно горит недалеко от побережья моря.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский Ми-28 уничтожили СБС в небе над Белгородской областью РФ, — Мадяр. ВИДЕО

Смотрите также: Операторы 422-го полка Luftwaffe поразили железнодорожный мост и энергообъект, обеспечивавшие логистику оккупантов. ВИДЕО