Один из моряков снял на видео горящее судно "теневого флота" РФ в Азовском море. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой один из моряков запечатлел горящее судно "теневого флота" РФ в Азовском море после удара Сил обороны Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, за девять суток операторы Сил обороны в рамках операции "МоЛоЧКа" атаковали уже 116 российских судов в акватории Азовского моря.
На кадрах видно, как охваченное огнем российское судно горит недалеко от побережья моря.
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Кацапський танкер палає,
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає.
Тихесенько вітер віє,
Степи, лани мріють.
І все то те, вся Україна,
Повита красою,
Зеленіє, вмивається
Дрібною росою,
Споконвіку вмивається,
Сонце зустрічає...