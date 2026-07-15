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Новости Видео Теневой флот России Взрывы на танкерах РФ
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Один из моряков снял на видео горящее судно "теневого флота" РФ в Азовском море. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой один из моряков запечатлел горящее судно "теневого флота" РФ в Азовском море после удара Сил обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за девять суток операторы Сил обороны в рамках операции "МоЛоЧКа" атаковали уже 116 российских судов в акватории Азовского моря.

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На кадрах видно, как охваченное огнем российское судно горит недалеко от побережья моря.

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Автор: 

Азовское море (1562) корабль (2093) атака (1758) танкер (280) ВСУ (7974) дроны (7609) Силы беспилотных систем (571)
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Топ комментарии
+7
...Світає,
Кацапський танкер палає,
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає.
Тихесенько вітер віє,
Степи, лани мріють.

І все то те, вся Україна,
Повита красою,
Зеленіє, вмивається
Дрібною росою,
Споконвіку вмивається,
Сонце зустрічає...
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15.07.2026 20:25 Ответить
+5
Добре лоханка горить - ніби мріяла про це все життя.
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15.07.2026 20:16 Ответить
+5
По перше це красиво
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15.07.2026 20:31 Ответить

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