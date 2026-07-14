Операторы 422-го полка Luftwaffe поразили железнодорожный мост и энергетический объект, обеспечивавшие логистику оккупантов
Операторы 422-го полка Люфтваффе нанесли удары по объектам, обеспечивавшим логистику и функционирование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе боевых действий были поражены железнодорожный мост и энергетический объект, которые использовались противником для обеспечения перевозок и поддержки военной инфраструктуры.
В результате обстрела железнодорожный мост получил значительные повреждения и в настоящее время непригоден для использования. Также был уничтожен энергетический объект, обеспечивавший функционирование инфраструктуры российских оккупационных войск.
Видео боевых действий обнародовали военнослужащие 422-го полка Luftwaffe.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль