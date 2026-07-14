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Новости Видео Удары по логистике РФ Взрыв на железнодорожных путях в РФ
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Операторы 422-го полка Luftwaffe поразили железнодорожный мост и энергетический объект, обеспечивавшие логистику оккупантов

Операторы 422-го полка Люфтваффе нанесли удары по объектам, обеспечивавшим логистику и функционирование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе боевых действий были поражены железнодорожный мост и энергетический объект, которые использовались противником для обеспечения перевозок и поддержки военной инфраструктуры.

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В результате обстрела железнодорожный мост получил значительные повреждения и в настоящее время непригоден для использования. Также был уничтожен энергетический объект, обеспечивавший функционирование инфраструктуры российских оккупационных войск.

Видео боевых действий обнародовали военнослужащие 422-го полка Luftwaffe.

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