Операторы 422-го полка Luftwaffe поразили железнодорожный мост и энергетический объект, обеспечивавшие логистику оккупантов

Операторы 422-го полка Люфтваффе нанесли удары по объектам, обеспечивавшим логистику и функционирование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе боевых действий были поражены железнодорожный мост и энергетический объект, которые использовались противником для обеспечения перевозок и поддержки военной инфраструктуры.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате обстрела железнодорожный мост получил значительные повреждения и в настоящее время непригоден для использования. Также был уничтожен энергетический объект, обеспечивавший функционирование инфраструктуры российских оккупационных войск.

Видео боевых действий обнародовали военнослужащие 422-го полка Luftwaffe.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экипажи истребителей Воздушных сил уничтожили здание со штурмовыми группами оккупантов в Константиновке. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неудачная попытка прорыва границы обернулась для оккупантов 32 убитыми и 5 пленными. ВИДЕО