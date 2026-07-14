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Экипажи истребителей Воздушных сил уничтожили здание со штурмовыми группами оккупантов в Константиновке. ВИДЕО
Пилоты Воздушных сил Украины нанесли точный авиаудар по месту сосредоточения живой силы российских оккупационных войск в Константиновке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, экипажи истребителей поразили здание, в котором находились проникшие на территорию штурмовые группы противника, пытавшиеся закрепиться на занятых рубежах.
В результате точных ударов авиабомбами здание вместе с личным составом оккупантов было уничтожено.
Видео боевых действий украинской авиации опубликовал один из пилотов в своем Telegram-канале "Подсолнух".
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