Экипажи истребителей Воздушных сил уничтожили здание со штурмовыми группами оккупантов в Константиновке. ВИДЕО

Пилоты Воздушных сил Украины нанесли точный авиаудар по месту сосредоточения живой силы российских оккупационных войск в Константиновке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, экипажи истребителей поразили здание, в котором находились проникшие на территорию штурмовые группы противника, пытавшиеся закрепиться на занятых рубежах.

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В результате точных ударов авиабомбами здание вместе с личным составом оккупантов было уничтожено.

Видео боевых действий украинской авиации опубликовал один из пилотов в своем Telegram-канале "Подсолнух".

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