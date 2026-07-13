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Екіпажі винищувачів Повітряних сил знищили будівлю зі штурмовими групами окупантів у Костянтинівці. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил України завдали точного авіаудару по місцю зосередження живої сили російських окупаційних військ у Костянтинівці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпажі винищувачів уразили будівлю, в якій перебували інфільтровані штурмові групи противника, що намагалися закріпитися на займаних рубежах.

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Унаслідок точних ударів авіабомбами будівлю разом із особовим складом окупантів було знищено.

Відео бойової роботи української авіації опублікував один із пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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