Екіпажі винищувачів Повітряних сил знищили будівлю зі штурмовими групами окупантів у Костянтинівці. ВIДЕО
Пілоти Повітряних сил України завдали точного авіаудару по місцю зосередження живої сили російських окупаційних військ у Костянтинівці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпажі винищувачів уразили будівлю, в якій перебували інфільтровані штурмові групи противника, що намагалися закріпитися на займаних рубежах.
Унаслідок точних ударів авіабомбами будівлю разом із особовим складом окупантів було знищено.
Відео бойової роботи української авіації опублікував один із пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
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