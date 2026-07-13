Дронарі бригади "Спартан" уразили судно в порту окупованого Маріуполя й логістику окупантів на Донеччині. ВIДЕО
Оператори батальйону Black Sky бригади НГУ "Спартан" завдали серії ударів по логістичних цілях російських окупаційних військ, зокрема уразили судно в порту тимчасово окупованого Маріуполя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські ударні безпілотники уразили вороже судно в акваторії порту Маріуполя. Крім того, оператори дронів продовжили знищувати військову логістику противника на дорогах Донецької області.
Під ударами українських безпілотників опинилася військова техніка, яка перевозила боєкомплект і паливо для російських окупаційних військ. Ураження судна в Маріуполі стало черговим розширенням географії бойової роботи операторів Black Sky.
Кадри оприлюднила бригада НГУ "Спартан" у своєму телеграм-каналі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль