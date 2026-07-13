Дронарі бригади "Спартан" уразили судно в порту окупованого Маріуполя й логістику окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Оператори батальйону Black Sky бригади НГУ "Спартан" завдали серії ударів по логістичних цілях російських окупаційних військ, зокрема уразили судно в порту тимчасово окупованого Маріуполя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські ударні безпілотники уразили вороже судно в акваторії порту Маріуполя. Крім того, оператори дронів продовжили знищувати військову логістику противника на дорогах Донецької області.

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Під ударами українських безпілотників опинилася військова техніка, яка перевозила боєкомплект і паливо для російських окупаційних військ. Ураження судна в Маріуполі стало черговим розширенням географії бойової роботи операторів Black Sky.

Кадри оприлюднила бригада НГУ "Спартан" у своєму телеграм-каналі.

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