Дронщики бригады "Спартан" поразили судно в порту оккупированного Мариуполя и логистику оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

Операторы батальона Black Sky бригады НГУ "Спартан" нанесли серию ударов по логистическим объектам российских оккупационных войск, в частности поразили судно в порту временно оккупированного Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские ударные беспилотники поразили вражеское судно в акватории порта Мариуполя. Кроме того, операторы дронов продолжили уничтожать военную логистику противника на дорогах Донецкой области.

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Под ударами украинских беспилотников оказалась военная техника, перевозившая боекомплект и топливо для российских оккупационных войск. Поражение судна в Мариуполе стало очередным расширением географии боевой деятельности операторов Black Sky.

Кадры обнародовала бригада НГУ "Спартан" в своем Telegram-канале.

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