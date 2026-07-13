Дронщики бригады "Спартан" поразили судно в порту оккупированного Мариуполя и логистику оккупантов на Донетчине. ВИДЕО
Операторы батальона Black Sky бригады НГУ "Спартан" нанесли серию ударов по логистическим объектам российских оккупационных войск, в частности поразили судно в порту временно оккупированного Мариуполя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские ударные беспилотники поразили вражеское судно в акватории порта Мариуполя. Кроме того, операторы дронов продолжили уничтожать военную логистику противника на дорогах Донецкой области.
Под ударами украинских беспилотников оказалась военная техника, перевозившая боекомплект и топливо для российских оккупационных войск. Поражение судна в Мариуполе стало очередным расширением географии боевой деятельности операторов Black Sky.
Кадры обнародовала бригада НГУ "Спартан" в своем Telegram-канале.
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