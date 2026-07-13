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Пилоты истребителей Су-27 обрушили авиабомбы на здания со штурмовыми группами оккупантов под Константиновкой. ВИДЕО
Пилоты Воздушных сил Украины нанесли серию точных авиаударов по местам сосредоточения российских штурмовых групп на Константиновском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка обнаружила здания, в которых оккупанты сосредотачивали личный состав, после чего координаты целей были оперативно переданы экипажам истребителей Су-27.
Вследствие ударов высокоточными авиабомбами укрытия вместе с живой силой противника были уничтожены.
Кадрами боевой работы украинской авиации поделился один из пилотов в своём Telegram-канале "Соняшник".
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