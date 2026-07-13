Пілоти винищувачів Су-27 накрили авіабомбами будівлі зі штурмовими групами окупантів під Костянтинівкою. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил України завдали серії точних авіаударів по місцях накопичення російських штурмових груп на Костянтинівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка виявила будівлі, у яких окупанти зосереджували особовий склад, після чого координати цілей були оперативно передані екіпажам винищувачів Су-27.

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У результаті ударів високоточними авіабомбами схованки разом із живою силою противника були знищені.

Кадрами бойової роботи української авіації поділився один з пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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