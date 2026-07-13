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Новини Відео Знищення російських окупантів Полонені окупанти
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Невдала спроба прориву кордону завершилася для окупантів 32 ліквідованими та 5 полоненими. ВIДЕО

Минулого тижня російські окупаційні війська неодноразово намагалися прорвати державний кордон України на Південно-Слобожанському напрямку, використовуючи малі піхотні групи на кількох ділянках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка прикордонної бригади "Гарт" своєчасно виявляла кожне переміщення противника, після чого по ворожих штурмових групах завдавали ударів FPV-дронами, артилерією та мінометами.

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За підсумками тижня українські захисники ліквідували 32 окупантів, ще 21 поранили, а 5 російських військовослужбовців взяли в полон.

Відео бойової роботи оприлюднила Державна прикордонна служба України.

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Автор: 

армія рф (21521) ДПСУ Держприкордонслужба (6805) прикордонники (1271) знищення (10540) полонені (2440) дрони (8692)
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