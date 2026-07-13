Невдала спроба прориву кордону завершилася для окупантів 32 ліквідованими та 5 полоненими. ВIДЕО
Минулого тижня російські окупаційні війська неодноразово намагалися прорвати державний кордон України на Південно-Слобожанському напрямку, використовуючи малі піхотні групи на кількох ділянках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка прикордонної бригади "Гарт" своєчасно виявляла кожне переміщення противника, після чого по ворожих штурмових групах завдавали ударів FPV-дронами, артилерією та мінометами.
За підсумками тижня українські захисники ліквідували 32 окупантів, ще 21 поранили, а 5 російських військовослужбовців взяли в полон.
Відео бойової роботи оприлюднила Державна прикордонна служба України.
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