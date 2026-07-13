Неудачная попытка прорыва границы завершилась для оккупантов 32 ликвидированными и 5 пленными. ВИДЕО

На прошлой неделе российские оккупационные войска неоднократно пытались прорвать государственную границу Украины на Южно-Слобожанском направлении, задействовав небольшие пехотные группы на нескольких участках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка пограничной бригады "Гарт" своевременно выявляла каждое перемещение противника, после чего по вражеским штурмовым группам наносились удары с помощью FPV-дронов, артиллерии и минометов.

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По итогам недели украинские защитники ликвидировали 32 оккупантов, ещё 21 ранили, а 5 российских военнослужащих взяли в плен.

Видео боевых действий обнародовала Государственная пограничная служба Украины.

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