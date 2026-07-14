Оператори 422-го полку Luftwaffe уразили залізничний міст і енергооб’єкт, що забезпечували логістику окупантів. ВIДЕО

Оператори 422-го полку Luftwaffe завдали ударів по об'єктах, що забезпечували логістику та функціонування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової роботи було уражено залізничний міст та енергетичний об'єкт, які використовувалися противником для забезпечення перевезень і підтримки військової інфраструктури.

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Унаслідок вогневого ураження залізничний міст зазнав значних пошкоджень і наразі є непридатним для використання. Також було знищено енергетичний об'єкт, який забезпечував функціонування інфраструктури російських окупаційних військ.

Відео бойової роботи оприлюднили військовослужбовці 422-го полку Luftwaffe.

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