Сили безпілотних систем за день уразили 11 суден російського "тіньового флоту". ВIДЕО
У четвер, 16 липня, підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) Збройних Сил України провели надзвичайно успішне та масштабне полювання на морських шляхах окупантів. Спільними зусиллями кількох підрозділів було уражено одразу 11 суден, які Росія використовує в інтересах свого "тіньового флоту" для обходу санкцій та логістичного забезпечення армії в акваторіях Чорного та Азовського морів (10 цілей у Чорному морі, 1 - в Азовському).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать офіційні звіти підрозділів СБС. Роботу по ворожих плавзасобах виконували воїни 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї ОБр СБС "Птахи Мадяра", 1-го Окремого центру СБС, а також 20-ї ОБр СБС "К-2".
"Асортимент" знищених та пошкоджених цілей за 16 липня:
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5 нафтових танкерів - уражені в акваторіях Чорного та Азовського морів. Полювання велося силами 9-го батальйону "Кайрос" (414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"), 1-го ОЦ СБС та 20-ї ОБр СБС "К-2".
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1 танкер-газовоз - уражений в акваторії Чорного моря операторами 1-го ОЦ СБС.
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3 суховантажні судна - успішно відпрацьовані в Чорному морі воїнами 9-го батальйону "Кайрос" (414 ОБр СБС "Птахи Мадяра").
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2 буксирні катери - ліквідовані або виведені з ладу в акваторії Чорного моря зусиллями 1-го ОЦ СБС.
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