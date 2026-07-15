Уражено 17 нафтових танкерів, два танкери-газовози, буксир, РЛС та інші військові об’єкти РФ, - Генштаб

14 липня та в ніч на 15 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удар по танкерах РФ

Так, в ніч на 15 липня уражено 17 нафтових танкерів, два танкери-газовози та один буксир в акваторії Чорного моря.

Нафтові танкери використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Танкери-газовози забезпечують транспортування скраплених вуглеводневих газів і підтримують функціонування паливно-енергетичного сектору держави-агресора.

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Інші ураження

Також уражено радіолокаційну станцію противника у районі Новозлатополя Запорізької області.

Окрім того, уражено склад матеріально-технічних засобів противника у Докучаєвську та склад боєприпасів противника у Маріуполі Донецької області.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - наголошують у Генштабі.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що протягом 9 діб Сили безпілотних систем уразили в Азовському морі 116 суден російських окупантів.

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