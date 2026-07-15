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Новини Вибухи на танкерах РФ
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Уражено 17 нафтових танкерів, два танкери-газовози, буксир, РЛС та інші військові об’єкти РФ, - Генштаб

удар по танкерах

14 липня та в ніч на 15 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удар по танкерах РФ

Так, в ніч на 15 липня уражено 17 нафтових танкерів, два танкери-газовози та один буксир в акваторії Чорного моря.

Нафтові танкери використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Танкери-газовози забезпечують транспортування скраплених вуглеводневих газів і підтримують функціонування паливно-енергетичного сектору держави-агресора.

Також читайте: СБС вночі уразили 20 суден "тіньового флоту" РФ у Чорному морі, - Мадяр. ВIДЕО

Інші ураження

Також уражено радіолокаційну станцію противника у районі Новозлатополя Запорізької області.

Окрім того, уражено склад матеріально-технічних засобів противника у Докучаєвську та склад боєприпасів противника у Маріуполі Донецької області.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - наголошують у Генштабі.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що протягом 9 діб Сили безпілотних систем уразили в Азовському морі 116 суден російських окупантів.

Дивіться: Кадри ураженого російського газовоза "Arctic Metagaz" морським надводним дроном. ВIДЕО

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Генштаб ЗС (8661) Чорне море (1715) танкер (590)
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Топ коментарі
+4
Главный вопрос который меня не то чтобы волнует - но вызывает определенный интерес - это вопрос вывоза мазута. Не секрет что существует целый большой узел нефтепеработки, находится он недалеко от Волги - Самарский, Новокуйбышевский, Нижегородский, Сызранский, Куйбышевский, Саратовский, Волгоградский НПЗ. Глубина переработки у них по современным меркам небольшая, 70-80%, то есть при переработке остается очень много отходов в виде мазута и битума. Они стоят дешево, потребляются в рф в небольших количествах, и в основном их продавали на экспорт - например в Турцию или страны Азии. Продавали их не только и не столько для того чтобы получить деньги - это достаточно дешевые продукты, а для того чтобы от них избавиться и НПЗ могли работать а не захлебнуться в мазуте. Например танкеры которые пару лет назад утопли под Анапой - как раз и везли такой мазут. Возить мазут поездами - весьма сложно и дорого, там требуются специальные вагоны с подогревом, потому что мазут особенно в холодную погоду сам по себе никуда не потечет. Потому конечно же логично было это делать танкерами, в которых кстати есть специальное оборудование по подогреву мазута чтобы его можно было из танкера перекачать. По Волге дальше в Волго-Донский канал, потом по Дону в Азовское море и через пролив в Черное море, где перегружать в большой танкер и отправлять куда то далеко. Если сейчас такие танкеры выбить - то их заменить будет нечем, да и где гарантия что и в новые танкеры не прилетит. А значит что нельзя будет вывозить мазут с тех НПЗ которые еще временно работают. Каких то огромных хранилищ куда его можно было бы складывать - не существует. Логично предположить что если предприятию некуда будет девать мазут - то оно будет вынуждено останавливать даже те мощности которые еще способны работать. Так что мне почему то кажется что то что сейчас происходит в Азовском и Черном море - это шахматная партия расчитанная на несколько ходов вперед.
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15.07.2026 13:46 Відповісти
+3
День взяття Бастилії - не пройшов впустую....Героям Слава!
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15.07.2026 13:50 Відповісти
+1
А как? Корабли туда не ходят, цистерн которые бы позволяли привезти мазут а потом самое главное его оттуда вытащить - нет в таком количестве, потому что они были не нужны при наличии специализированного танкерного флота. Если даже выдавить его в те же шахты - то просто засрешь все шахтные и грунтовые воды и в итоге даже то что на Донбассе выжило - сдохнет окончательно. Плюс естественно что с водой мазут и в Ростовскую область попадет. Короче будет такое что Чернобыль покажется детским утренником. Мазут куда хуже нефти в плане вреда экологии, потому сливать его в посадку или прямо в Волгу - не вариант.
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15.07.2026 13:56 Відповісти

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