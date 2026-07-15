Поражено 17 нефтяных танкеров, два танкера-газовоза, буксир, РЛС и другие военные объекты РФ, - Генштаб
14 июля и в ночь на 15 июля 2026 года в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных целей противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удар по танкерам РФ
Так, в ночь на 15 июля были поражены 17 нефтяных танкеров, два танкера-газовоза и один буксир в акватории Черного моря.
Нефтяные танкеры используются для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций. Танкеры-газовозы обеспечивают транспортировку сжиженных углеводородных газов и поддерживают функционирование топливно-энергетического сектора государства-агрессора.
Другие поражения
Также поражена радиолокационная станция противника в районе Новозлатополя Запорожской области.
Кроме того, были поражены склад материально-технических средств противника в Докучаевске и склад боеприпасов противника в Мариуполе Донецкой области.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечают в Генштабе.
Что этому предшествовало?
Ранее сообщалось, что в течение 9 суток Силы беспилотных систем поразили в Азовском море 116 судов российских оккупантов.
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