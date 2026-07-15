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Новости Взрывы на танкерах РФ
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Поражено 17 нефтяных танкеров, два танкера-газовоза, буксир, РЛС и другие военные объекты РФ, - Генштаб

удар по танкерам

14 июля и в ночь на 15 июля 2026 года в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных целей противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Удар по танкерам РФ

Так, в ночь на 15 июля были поражены 17 нефтяных танкеров, два танкера-газовоза и один буксир в акватории Черного моря.

Нефтяные танкеры используются для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций. Танкеры-газовозы обеспечивают транспортировку сжиженных углеводородных газов и поддерживают функционирование топливно-энергетического сектора государства-агрессора.

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Другие поражения

Также поражена радиолокационная станция противника в районе Новозлатополя Запорожской области.

Кроме того, были поражены склад материально-технических средств противника в Докучаевске и склад боеприпасов противника в Мариуполе Донецкой области.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечают в Генштабе.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что в течение 9 суток Силы беспилотных систем поразили в Азовском море 116 судов российских оккупантов.

Смотрите: Кадры пораженного российского газовоза "Arctic Metagaz" морским надводным дроном. ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС (8349) Черное море (1524) танкер (280)
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Топ комментарии
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Главный вопрос который меня не то чтобы волнует - но вызывает определенный интерес - это вопрос вывоза мазута. Не секрет что существует целый большой узел нефтепеработки, находится он недалеко от Волги - Самарский, Новокуйбышевский, Нижегородский, Сызранский, Куйбышевский, Саратовский, Волгоградский НПЗ. Глубина переработки у них по современным меркам небольшая, 70-80%, то есть при переработке остается очень много отходов в виде мазута и битума. Они стоят дешево, потребляются в рф в небольших количествах, и в основном их продавали на экспорт - например в Турцию или страны Азии. Продавали их не только и не столько для того чтобы получить деньги - это достаточно дешевые продукты, а для того чтобы от них избавиться и НПЗ могли работать а не захлебнуться в мазуте. Например танкеры которые пару лет назад утопли под Анапой - как раз и везли такой мазут. Возить мазут поездами - весьма сложно и дорого, там требуются специальные вагоны с подогревом, потому что мазут особенно в холодную погоду сам по себе никуда не потечет. Потому конечно же логично было это делать танкерами, в которых кстати есть специальное оборудование по подогреву мазута чтобы его можно было из танкера перекачать. По Волге дальше в Волго-Донский канал, потом по Дону в Азовское море и через пролив в Черное море, где перегружать в большой танкер и отправлять куда то далеко. Если сейчас такие танкеры выбить - то их заменить будет нечем, да и где гарантия что и в новые танкеры не прилетит. А значит что нельзя будет вывозить мазут с тех НПЗ которые еще временно работают. Каких то огромных хранилищ куда его можно было бы складывать - не существует. Логично предположить что если предприятию некуда будет девать мазут - то оно будет вынуждено останавливать даже те мощности которые еще способны работать. Так что мне почему то кажется что то что сейчас происходит в Азовском и Черном море - это шахматная партия расчитанная на несколько ходов вперед.
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15.07.2026 13:46 Ответить
+3
День взяття Бастилії - не пройшов впустую....Героям Слава!
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15.07.2026 13:50 Ответить
+1
А как? Корабли туда не ходят, цистерн которые бы позволяли привезти мазут а потом самое главное его оттуда вытащить - нет в таком количестве, потому что они были не нужны при наличии специализированного танкерного флота. Если даже выдавить его в те же шахты - то просто засрешь все шахтные и грунтовые воды и в итоге даже то что на Донбассе выжило - сдохнет окончательно. Плюс естественно что с водой мазут и в Ростовскую область попадет. Короче будет такое что Чернобыль покажется детским утренником. Мазут куда хуже нефти в плане вреда экологии, потому сливать его в посадку или прямо в Волгу - не вариант.
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15.07.2026 13:56 Ответить

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