Уражено шість ворожих танкерів, два буксири і нафтобазу у Шахтарську, - Генштаб

У ніч на 16 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удар по танкерах РФ

Так, уражено шість танкерів та два буксири в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Танкери використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а також для перевезення палива в інтересах збройних сил Російської федерації.

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Удар по нафтобазі

Також уражено нафтобазу "Шахтарськ" у Шахтарську Донецької області.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Інші ураження

Окрім того, уражено автомобільний міст у районі Приморська Запорізької області та залізничний міст "Сиваш" у районі Чонгара (АР Крим), які противник використовує для військової логістики.

Також уражено склад засобів радіоелектронної боротьби противника у районі Новодар'ївки Луганської області.

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"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - наголошують у Генштабі.

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