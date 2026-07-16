Уражено шість ворожих танкерів, два буксири і нафтобазу у Шахтарську, - Генштаб
У ніч на 16 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удар по танкерах РФ
Так, уражено шість танкерів та два буксири в акваторіях Чорного та Азовського морів.
Танкери використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а також для перевезення палива в інтересах збройних сил Російської федерації.
Удар по нафтобазі
Також уражено нафтобазу "Шахтарськ" у Шахтарську Донецької області.
Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.
Інші ураження
- Окрім того, уражено автомобільний міст у районі Приморська Запорізької області та залізничний міст "Сиваш" у районі Чонгара (АР Крим), які противник використовує для військової логістики.
- Також уражено склад засобів радіоелектронної боротьби противника у районі Новодар'ївки Луганської області.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - наголошують у Генштабі.
Що передувало?
- Раніше в СБУ повідомили, що морські дрони уразили танкери "тіньового флоту" РФ "Louise 1" та "Banda" у Чорному морі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль