Поражено шесть вражеских танкеров, два буксира и нефтебаза в Шахтерске, - Генштаб
В ночь на 16 июля 2026 года в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных и военно-экономических целей противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удар по танкерам РФ
Так, были поражены шесть танкеров и два буксира в акваториях Черного и Азовского морей.
Танкеры используются для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а также для перевозки топлива в интересах вооруженных сил Российской Федерации.
Удар по нефтебазе
Также поражена нефтебаза "Шахтерск" в Шахтерске Донецкой области.
Масштаб нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.
Другие поражения
- Кроме того, поражен автомобильный мост в районе Приморска Запорожской области и железнодорожный мост "Сиваш" в районе Чонгара (АР Крым), которые противник использует для военной логистики.
- Также был поражен склад средств радиоэлектронной борьбы противника в районе Новодарьевки Луганской области.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечают в Генштабе.
Что предшествовало?
- Ранее в СБУ сообщили, что морские дроны поразили танкеры "теневого флота" РФ Louise 1 и Banda в Черном море.
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