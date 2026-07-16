Поражено шесть вражеских танкеров, два буксира и нефтебаза в Шахтерске, - Генштаб

В ночь на 16 июля 2026 года в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных и военно-экономических целей противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Удар по танкерам РФ

Так, были поражены шесть танкеров и два буксира в акваториях Черного и Азовского морей.

Танкеры используются для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а также для перевозки топлива в интересах вооруженных сил Российской Федерации.

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Удар по нефтебазе

Также поражена нефтебаза "Шахтерск" в Шахтерске Донецкой области.

Масштаб нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

Другие поражения

Кроме того, поражен автомобильный мост в районе Приморска Запорожской области и железнодорожный мост "Сиваш" в районе Чонгара (АР Крым), которые противник использует для военной логистики.

Также был поражен склад средств радиоэлектронной борьбы противника в районе Новодарьевки Луганской области.

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"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечают в Генштабе.

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