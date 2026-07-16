Морские дроны поразили танкеры "теневого флота" РФ Louise 1 и Banda в Черном море, - СБУ. ВИДЕО

Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами нанесла удар в Чёрном море по танкерам Louise 1 и Banda, входящим в состав "теневого флота" РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Морские дроны СБУ "Мамай" атаковали танкеры "теневого флота" РФ

Как отмечается, по судам, находящимся под санкциями Украины, отработали морские дроны СБУ "Мамай".

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Что известно о пораженных танкерах?

Танкер Louise 1 задействован в транспортировке российской сырой нефти в период действия нефтяного эмбарго стран G7 и ЕС. Судно вывозило продукцию из российских портов Балтийского и Черного морей, отключая систему автоматической идентификации. Только в 2026 году оно перевезло почти 3 млн тонн российской нефти марки Urals.

Танкер Banda также перевозил российскую сырую нефть из портов Усть-Луга, Керчь, Новороссийск, Находка.

Во время атаки морских дронов СБУ авиация противника пыталась нанести по ним удары: стреляла из пулеметов и сбрасывала бомбы, но безрезультатно.

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Удары по "теневому флоту" лишают РФ средств на войну

Поражение судов "теневого флота" - это системное лишение Кремля денег на войну. Именно эти танкеры, вопреки международным санкциям, перевозят российскую нефть и наполняют бюджет государства-агрессора миллиардами долларов. Поэтому каждый удар по "теневому флоту" - это прямой удар по способности РФ продолжать агрессию. А каждое такое судно, как элемент военной машины РФ, является законной целью.

СБУ напоминает, что на прошлой неделе морской дрон СБУ Sea Baby нанес удар по танкеру Blue, подпадающему под санкции, в исключительной экономической зоне Украины в Черном море.