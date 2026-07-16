Морські дрони уразили танкери "тіньового флоту" РФ "Louise 1" та "Banda" у Чорному морі, - СБУ. ВIДЕО

Служба безпеки України у взаємодії із Військово-морськими силами уразила в Чорному морі танкери "Louise 1" та "Banda", що входять до складу "тіньового флоту" РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Морські дрони СБУ "Мамай" атакували танкери "тіньового флоту" РФ

Як зазначається, по суднах, які перебувають під санкціями України, відпрацювали морські дрони СБУ "Мамай".

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Що про уражені танкери відомо?

Танкер "Louise 1" задіяний у транспортуванні російської сирої нафти в період дії нафтового ембарго країн G7 та ЄС. Судно вивозило продукцію з російських портів Балтійського та Чорного морів, вимикаючи систему автоматичної ідентифікації. Лише у 2026 році воно перевезло майже 3 млн тонн російської нафти марки Urals.

Танкер "Banda" також транспортував російську сиру нафту з портів Усть-Луга, Керч, Новоросійськ, Находка.

Під час атаки морських дронів СБУ авіація ворога намагалась працювати по них: стріляла з кулементів та скидала бомби, але безрезультатно.

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Удари по "тіньовому флоту" позбавляють РФ коштів на війну

Ураження суден "тіньового флоту" - це системне позбавлення кремля грошей на війну. Саме ці танкери, всупереч міжнародним санкціям, перевозять російську нафту й наповнюють бюджет держави-агресора мільярдами доларів. Тому кожен удар по "тіньовому флоту" - це прямий удар по здатності рф продовжувати агресію. А кожне таке судно, як елемент воєнної машини РФ, є законною ціллю.

СБУ нагадує, що минулого тижня морський дрон СБУ Sea Baby відпрацював по підсанкційному танкеру "Blue" у виключній економічній зоні України в Чорному морі.