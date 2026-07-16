Морські дрони уразили танкери "тіньового флоту" РФ "Louise 1" та "Banda" у Чорному морі, - СБУ. ВIДЕО
Служба безпеки України у взаємодії із Військово-морськими силами уразила в Чорному морі танкери "Louise 1" та "Banda", що входять до складу "тіньового флоту" РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Морські дрони СБУ "Мамай" атакували танкери "тіньового флоту" РФ
Як зазначається, по суднах, які перебувають під санкціями України, відпрацювали морські дрони СБУ "Мамай".
Що про уражені танкери відомо?
- Танкер "Louise 1" задіяний у транспортуванні російської сирої нафти в період дії нафтового ембарго країн G7 та ЄС. Судно вивозило продукцію з російських портів Балтійського та Чорного морів, вимикаючи систему автоматичної ідентифікації. Лише у 2026 році воно перевезло майже 3 млн тонн російської нафти марки Urals.
- Танкер "Banda" також транспортував російську сиру нафту з портів Усть-Луга, Керч, Новоросійськ, Находка.
Під час атаки морських дронів СБУ авіація ворога намагалась працювати по них: стріляла з кулементів та скидала бомби, але безрезультатно.
Удари по "тіньовому флоту" позбавляють РФ коштів на війну
Ураження суден "тіньового флоту" - це системне позбавлення кремля грошей на війну. Саме ці танкери, всупереч міжнародним санкціям, перевозять російську нафту й наповнюють бюджет держави-агресора мільярдами доларів. Тому кожен удар по "тіньовому флоту" - це прямий удар по здатності рф продовжувати агресію. А кожне таке судно, як елемент воєнної машини РФ, є законною ціллю.
СБУ нагадує, що минулого тижня морський дрон СБУ Sea Baby відпрацював по підсанкційному танкеру "Blue" у виключній економічній зоні України в Чорному морі.
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