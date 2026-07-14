Удари ЗСУ по Азову дали результат: влада Ростовської області РФ визнала проблеми із судноплавством

Влада Ростовської області Росії фактично підтвердила проблеми із судноплавством в Азовському морі після серії ударів українських безпілотників по російських суднах. Через це російські чиновники вже шукають альтернативні маршрути для експорту зерна нового врожаю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві сільського господарства та продовольства Ростовської області, передає Радіо Свобода.

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За словами очільниці відомства Ганни Касьяненко, зараз разом з експортерами опрацьовують альтернативні маршрути відвантаження зерна, щоб мінімізувати вплив логістичних проблем на експорт нового врожаю.

Вона також заявила, що ситуація перебуває на постійному контролі.

СБС заявили про понад сотню уражених суден

За інформацією командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді ("Мадяра"), із 6 липня українські безпілотники систематично атакують російські судна в Азовському морі.

За дев'ять діб, стверджує Бровді, було уражено 116 суден. Лише в ніч на 14 липня під удари потрапили п'ять танкерів, п'ять суховантажів та один буксир.

Командувач СБС наголосив, що ураження плоскодонних наливних суден і буксирів фактично унеможливлює експорт російської нафти через Волго-Донський канал та Азовське море, а також ускладнює постачання пального до тимчасово окупованого Криму.

Росія вже призупиняла рух суден

Нагадаємо, раніше агентство Reuters повідомляло, що через атаки на судна Росія тимчасово призупинила судноплавство через Азово-Донський морський канал. За оцінками агентства, через цей маршрут проходить майже чверть російського експорту зерна через Азовське море.

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