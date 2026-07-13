Після ударів ЗСУ Петербург набирає кулеметників для захисту НПЗ: обіцяють не відправляти на війну

Після серії українських ударів по нафтопереробних заводах у Санкт-Петербурзі російська влада почала вербувати кулеметників до мобільних груп протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури. Добровольцям пропонують понад 180 тисяч рублів на місяць і обіцяють, що вони не братимуть участі у війні проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання Digi24 з посиланням на Kyiv Post та російське видання Astra.

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За даними журналістів, військкомати Санкт-Петербурга почали поширювати оголошення про набір до мобільних груп ППО після нещодавніх українських атак на місцеві нафтопереробні підприємства.

Кандидатам обіцяють зарплату близько 180 тисяч рублів на місяць (понад 2,3 тисячі доларів), трирічний контракт та службу виключно в межах Санкт-Петербурга.

В одному з оголошень прямо зазначено:

"Ця вакансія не передбачає службу в зоні "спеціальної військової операції". Служба проходитиме у спеціалізованих підрозділах із захисту критичної інфраструктури Санкт-Петербурга (без виїздів за межі регіону)".

Повідомляється, що до служби запрошують чоловіків віком від 18 до 52 років, які пройдуть медичний огляд. Мобільні групи мають використовувати великокаліберні кулемети та дрони-перехоплювачі для боротьби з українськими безпілотниками.

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Як зазначає Digi24, останніми місяцями Санкт-Петербург, який вважається рідним містом Володимира Путіна, дедалі частіше стає ціллю українських ударів. Зокрема, напередодні Петербурзького міжнародного економічного форуму були атаковані нафтопереробний завод і військово-морські об'єкти.

Водночас видання нагадує, що подібні обіцянки російської влади вже неодноразово порушувалися. Під час операції Сил оборони України в Курській області строковиків, яких запевняли, що вони не братимуть участі у бойових діях, відправляли на передову.

Крім того, російські військовополонені та іноземці, які воювали на боці РФ, неодноразово заявляли, що після підписання контрактів їх переводили на фронт, хоча спочатку обіцяли службу в тилу або роботу за цивільними спеціальностями.

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