После ударов ВСУ Петербург набирает пулеметчиков для защиты НПЗ: обещают не отправлять на войну

После серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам в Санкт-Петербурге российские власти начали вербовать пулеметчиков в мобильные группы противовоздушной обороны для защиты критически важной инфраструктуры. Добровольцам предлагают более 180 тысяч рублей в месяц и обещают, что они не будут участвовать в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Digi24 со ссылкой на Kyiv Post и российское издание Astra.

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По данным журналистов, военкоматы Санкт-Петербурга начали распространять объявления о наборе в мобильные группы ПВО после недавних украинских атак на местные нефтеперерабатывающие предприятия.

Кандидатам обещают зарплату около 180 тысяч рублей в месяц (более 2,3 тысячи долларов), трехлетний контракт и службу исключительно в пределах Санкт-Петербурга.

В одном из объявлений прямо указано:

"Эта вакансия не предусматривает службу в зоне "специальной военной операции". Служба будет проходить в специализированных подразделениях по защите критической инфраструктуры Санкт-Петербурга (без выездов за пределы региона)".

Сообщается, что на службу приглашаются мужчины в возрасте от 18 до 52 лет, прошедшие медицинский осмотр. Мобильные группы должны использовать крупнокалиберные пулеметы и дроны-перехватчики для борьбы с украинскими беспилотниками.

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Как отмечает Digi24, в последние месяцы Санкт-Петербург, который считается родным городом Владимира Путина, все чаще становится целью украинских ударов. В частности, накануне Петербургского международного экономического форума были атакованы нефтеперерабатывающий завод и военно-морские объекты.

В то же время издание напоминает, что подобные обещания российских властей уже неоднократно нарушались. Во время операции Сил обороны Украины в Курской области срочников, которых уверяли, что они не будут участвовать в боевых действиях, отправляли на передовую.

Кроме того, российские военнопленные и иностранцы, воевавшие на стороне РФ, неоднократно заявляли, что после подписания контрактов их переводили на фронт, хотя изначально обещали службу в тылу или работу по гражданским специальностям.

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