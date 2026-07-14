Удары ВСУ по Азову дали результат: власти Ростовской области РФ признали проблемы с судоходством

Власти Ростовской области России фактически подтвердили проблемы с судоходством в Азовском море после серии ударов украинских беспилотников по российским судам. В связи с этим российские чиновники уже ищут альтернативные маршруты для экспорта зерна нового урожая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, передает Радио Свобода.

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По словам главы ведомства Анны Касьяненко, сейчас совместно с экспортерами прорабатываются альтернативные маршруты отгрузки зерна, чтобы минимизировать влияние логистических проблем на экспорт нового урожая.

Она также заявила, что ситуация находится под постоянным контролем.

СБС сообщили о более чем сотне пораженных судов

По информации командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди ("Мадяра"), с 6 июля украинские беспилотники систематически атакуют российские суда в Азовском море.

За девять суток, утверждает Бровди, было поражено 116 судов. Только в ночь на 14 июля под удары попали пять танкеров, пять сухогрузов и один буксир.

Командующий СБС подчеркнул, что поражение плоскодонных наливных судов и буксиров фактически делает невозможным экспорт российской нефти через Волго-Донский канал и Азовское море, а также затрудняет поставки топлива во временно оккупированный Крым.

Россия уже приостанавливала движение судов

Напомним, ранее агентство Reuters сообщало, что из-за атак на суда Россия временно приостановила судоходство через Азово-Донской морской канал. По оценкам агентства, через этот маршрут проходит почти четверть российского экспорта зерна через Азовское море.

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