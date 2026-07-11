РФ приостановила судоходство по Донско-Азовскому каналу после атаки на суда, - Reuters

После удара по российским судам в Азовском море власти РФ приостановили движение судов через Донско-Азовский канал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Reuters со ссылкой на три источника в сфере экспорта зерна.

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Как отмечается, Донско-Азовский канал — это судоходный водный путь, соединяющий реку Дон с Азовским морем. По данным аналитиков рынка, до четверти экспорта российской пшеницы, крупнейшим мировым экспортером которой является РФ, проходит через Азовское море.

Один из собеседников Reuters сообщил, что российские пограничники проинформировали судоходные компании о приостановке приема заявок на прохождение через Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря.

"Все заявки на прохождение через Керченский пролив, соединяющий Азовское и Чёрное моря, не будут приниматься с 18:10 по местному времени в пятницу", — говорится в сообщении.

Что этому предшествовало?

9 июля Силы беспилотных систем ВСУ сообщили о поражении в общей сложности 35 судов "теневого флота" РФ за 4 дня.

Впоследствии спутник зафиксировал пораженные российские танкеры в Азовском море.

Утром 11 июля губернатор Ростовской области пожаловался на атаку дронов на четыре судна в Таганрогском заливе: среди них — танкер с метанолом

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