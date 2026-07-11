РФ призупинила судноплавство через Донсько-Азовський канал після атаки на судна, - Reuters

Після удару по російських суднах в Азовському морі влада РФ призупинила рух суден через Донсько-Азовський канал.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Reuters із посиланням на три джерела в галузі експорту зерна.

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Як зазначається, Донсько-Азовський канал є судноплавним водним шляхом, що з’єднує річку Дон з Азовським морем. За даними аналітиків ринку, до чверті експорту російської пшениці, найбільшим світовим експортером якої є РФ, проходить через Азовське море.

Один зі співрозмовників Reuters повідомив, що російські прикордонники поінформували судноплавні компанії про припинення прийому заявок на проходження через Керченську протоку, яка з’єднує Азовське та Чорне моря.

"Усі заявки на проходження через Керченську протоку, яка з’єднує Азовське та Чорне моря, не прийматимуться з 18:10 за місцевим часом у п’ятницю", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

9 липня Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили про ураження загалом 35 суден "тіньового флоту" РФ за 4 дні.

Згодом супутник зафіксував уражені російські танкери в Азовському морі.

Зранку 11 липня губернатор Ростовської області поскаржився на атаку дронів на чотири судна у Таганрозькій затоці: серед них - танкер із метанолом

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