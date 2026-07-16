Силы беспилотных систем за день поразили 11 судов российского "теневого флота". ВИДЕО

В четверг, 16 июля, подразделения Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных Сил Украины провели чрезвычайно успешную и масштабную операцию на морских путях оккупантов. Совместными усилиями нескольких подразделений было поражено сразу 11 судов, которые Россия использует в интересах своего "теневого флота" для обхода санкций и логистического обеспечения армии в акваториях Черного и Азовского морей (10 целей в Черном море, 1 - в Азовском).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют официальные отчеты подразделений СБС. Работу по вражеским плавсредствам выполняли бойцы 9-го батальона "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра", 1-го отдельного центра СБС, а также 20-й обр СБС "К-2".

"Ассортимент" уничтоженных и поврежденных целей за 16 июля:

5 нефтяных танкеров — поражены в акваториях Черного и Азовского морей. Охота велась силами 9-го батальона "Кайрос" (414-я обр СБС "Птицы Мадяра"), 1-го ОЦ СБС и 20-й обр СБС "К-2".

1 танкер-газовоз - поражен в акватории Черного моря операторами 1-го ОЦ СБС.

3 сухогруза - успешно отработаны в Черном море бойцами 9-го батальона "Кайрос" (414-я обр СБС "Птахи Мадяра").

2 буксирных катера - ликвидированы или выведены из строя в акватории Черного моря силами 1-го ОЦ СБС.

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