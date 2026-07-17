4 801 27
Момент поражения балкера российского теневого флота. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой сбоку запечатлен момент удара украинского беспилотника по российскому балкеру из"теневого флота". Кадры были сняты очевидцами происшествия, вероятно, с берега или с борта другого судна, находившегося поблизости.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео видно, что оператор направил аппарат прямо в надстройку судна. В результате попадания над мостиком управления раздается мощный взрыв и поднимается дым.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і всією злодійською шоблою !!
Чорне і Азовські моря!!
Приберіть свої корита негайно ,
інакше будуть знищені !