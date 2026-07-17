Момент поражения балкера российского теневого флота. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой сбоку запечатлен момент удара украинского беспилотника по российскому балкеру из"теневого флота". Кадры были сняты очевидцами происшествия, вероятно, с берега или с борта другого судна, находившегося поблизости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео видно, что оператор направил аппарат прямо в надстройку судна. В результате попадания над мостиком управления раздается мощный взрыв и поднимается дым.

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