РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11079 посетителей онлайн
Новости Видео Теневой флот России
4 801 27

Момент поражения балкера российского теневого флота. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой сбоку запечатлен момент удара украинского беспилотника по российскому балкеру из"теневого флота". Кадры были сняты очевидцами происшествия, вероятно, с берега или с борта другого судна, находившегося поблизости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео видно, что оператор направил аппарат прямо в надстройку судна. В результате попадания над мостиком управления раздается мощный взрыв и поднимается дым.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Один из моряков снял на видео горящее судно "теневого флота" РФ в Азовском море. ВИДЕО

Автор: 

россия (98303) флот (916) уничтожение (10246) танкер (286) дроны (7622) судоходство (48)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Б'ють в гальюн: без гальюна судно перетворюється на вигрібну яму
показать весь комментарий
17.07.2026 13:15 Ответить
+7
Пішов би він на@ер разом із сирком
і всією злодійською шоблою !!
показать весь комментарий
17.07.2026 13:21 Ответить
+6
Кацапам заборонено виходити в українське
Чорне і Азовські моря!!
Приберіть свої корита негайно ,
інакше будуть знищені !
показать весь комментарий
17.07.2026 13:19 Ответить

Загрузка...

 
 