Пограничники уничтожили пушку Д-30, 2 грузовика, "Буханку" и укрытие с оккупантами на Приднепровском направлении. ВИДЕО
Украинские операторы ударных беспилотников Государственной пограничной службы нанесли серию ударов по технике и живой силе российских оккупантов на Приднепровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пограничники поразили ударными БПЛА пушку Д-30, автомобиль УАЗ "Буханку", два грузовика и укрытие, в котором находился личный состав противника.
В результате ударов вражеская техника была уничтожена, а оккупанты, находившиеся в укрытии, ликвидированы.
Видео боевых действий опубликовано в Telegram-канале ГПСУ.
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