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Пограничники уничтожили пушку Д-30, 2 грузовика, "Буханку" и укрытие с оккупантами на Приднепровском направлении. ВИДЕО

Украинские операторы ударных беспилотников Государственной пограничной службы нанесли серию ударов по технике и живой силе российских оккупантов на Приднепровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пограничники поразили ударными БПЛА пушку Д-30, автомобиль УАЗ "Буханку", два грузовика и укрытие, в котором находился личный состав противника.

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В результате ударов вражеская техника была уничтожена, а оккупанты, находившиеся в укрытии, ликвидированы.

Видео боевых действий опубликовано в Telegram-канале ГПСУ.

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армия РФ (23330) Госпогранслужба (7216) пограничники (1735) уничтожение (10249) артиллерия (779) дроны (7622)
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