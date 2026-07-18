Воздушные силы уничтожили место базирования операторов БПЛА подразделения "Рубикон" в Покровске. ВИДЕО
Украинские пилоты истребителей Воздушных сил нанесли точный авиаудар по месту базирования российских операторов беспилотников в Покровске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка обнаружила здание, в котором находились операторы БПЛА российского подразделения "Рубикон", и передала их координаты экипажам боевой авиации.
В результате удара авиабомбами GBU здание было полностью уничтожено вместе с личным составом вражеских операторов беспилотников.
Видео боевых действий опубликовал один из украинских пилотов в своём Telegram-канале "Подсолнух".
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