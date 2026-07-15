Екіпажі винищувачів Повітряних сил знищили місце скупчення операторів БпЛА РФ. ВIДЕО
Екіпажі Повітряних сил України завдали точного авіаудару по місцю дислокації російських операторів безпілотних літальних апаратів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти винищувачів уразили будівлю, в якій перебували російські оператори БпЛА, застосувавши авіабомби GBU.
Унаслідок потужного вибуху будівлю було повністю зруйновано разом із особовим складом противника, який перебував усередині.
Відео поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
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